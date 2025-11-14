  1. В Украине

Судебный сбор или штраф могут вернуть плательщику — Казначейство обновило требования к проверке платежных документов

11:18, 14 ноября 2025
Одесский апелляционный суд сообщил, что в случае, если номер счета и код получателя будут заполнены неверно, средства не будут зачислены и вернутся плательщику.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 10 ноября в системах АС «Е-Казна» и «Е-Казна Доходы» зачисление средств на счета получателей будет осуществляться после проверки соответствия номера счета получателя и кода получателя, указанных в платежной инструкции плательщика.

14 ноября Одесский апелляционный суд заявил, что Государственная казначейская служба сообщила об обновленных требованиях к проверке платежных документов.

«Обращаем внимание граждан и юридических лиц, которые осуществляют оплату судебного сбора, штрафов или залогов, на необходимость правильного заполнения реквизитов получателя платежа», — отмечают в суде.

Указывается, что согласно требованиям Казначейства в платежных документах должны быть корректно указаны:

  • номер счета получателя;
  • код получателя (ЕДРПОУ).

«В случае если эти данные заполнены неверно, средства не будут зачислены и вернутся плательщику.

Призываем всех плательщиков внимательно проверять реквизиты перед осуществлением оплаты, чтобы избежать задержек при проведении платежей», — добавили в суде.

