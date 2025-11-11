Казначейство автоматически будет проверять счета при уплате налогов

В случае несоответствия номера счета и кода получателя, указанных в платежном поручении плательщика, платеж будет отклонен.

С 10 ноября в системах АС «Е-Казна» и «Е-Казна Доходы» зачисление средств на счета получателей будет осуществляться после проверки соответствия номера счета получателя и кода получателя, указанных в платежном поручении плательщика. В случае несоответствия номера счета и кода получателя, указанных в платежном поручении, платеж будет отклонен, а средства возвращены плательщику. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

При зачислении средств на счет получателя средств поставщиком платежных услуг проводится проверка соответствия информации, указанной в платежном поручении плательщика, а именно: номера счета получателя и кода получателя (подп. 1 п. 22 и п. 23 разд. I Инструкции о безналичных расчетах в национальной валюте пользователей платежных услуг, утвержденной постановлением Правления НБУ от 29.07.2022 №163 (Инструкция №163)).

При уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса на бюджетные и/или небюджетные счета плательщик в реквизите «Назначение платежа» платежного поручения заполняет следующие поля:

«Код вида оплаты» — плательщик указывает код вида оплаты, определенный Перечнем кодов видов оплаты, используемых плательщиками, согласно приложению 1 к Порядку заполнения реквизита «Назначение платежа» платежного поручения при уплате (взыскании) налогов, сборов, таможенных, других платежей, единого взноса, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата, утвержденному приказом Минфина от 22.03.2023 №148 (Порядок №148);

«Дополнительная информация записи» — плательщик указывает информацию о переводе средств в произвольной форме (п. 2 разд. II Порядка №148).

При уплате налогов, сборов, других платежей и единого взноса необходимо учитывать требования к заполнению обязательных реквизитов платежных поручений, установленные Инструкцией №163 и Порядком №148.

