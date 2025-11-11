Казначейство автоматично перевірятиме рахунки під час сплати податків

У випадку невідповідності номера рахунку та коду отримувача, зазначених у платіжній інструкції платника, платіж буде відхилено.

З 10 листопада в системах АС «Є-Казна» та «Є-Казна Доходи» зарахування коштів на рахунки отримувачів буде здійснюватися після перевірки на відповідність номера рахунку отримувача та коду отримувача, зазначених у платіжній інструкції платника. У випадку невідповідності номера рахунку та коду отримувача, зазначених у платіжній інструкції платника, платіж буде відхилено, а кошти повернуться платнику. Про це нагадало Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

При зарахуванні коштів на рахунок отримувача коштів надавачем платіжних послуг здійснюється перевірка відповідності інформації зазначеної в платіжній інструкції платника, а саме: номера рахунку отримувача та коду отримувача (п.п. 1 п. 22 та п. 23 р. І Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №163 (Інструкція №163)).

Під час сплати податків, зборів, інших платежів та сплати єдиного внеску на бюджетні та / або небюджетні рахунки платник у реквізиті «Призначення платежу» платіжної інструкції заповнює такі поля:

«Код виду сплати» – платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, затверджений наказом Мінфіну від 22.03.2023 №148 (Порядок №148); «Додаткова інформація запису» – платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі (п. 2 р. ІІ Порядку №148).

Під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску необхідно враховувати вимоги щодо заповнення обов’язкових реквізитів платіжних інструкцій встановлені Інструкцією №163 та Порядком №148.

