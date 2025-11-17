  1. В Україні

Хто і за яких умов може не сплачувати земельний податок — ДПС роз’яснила

10:05, 17 листопада 2025
Не сплачувати земельний податок можуть платники єдиного податку, які використовують ділянку безпосередньо для своєї господарської діяльності.
Платники єдиного податку — як юридичні особи, так і ФОП — за певних умов звільняються від нарахування та сплати земельного податку. Про це нагадує ДПС у Закарпатській області.

Хто взагалі сплачує плату за землю

Плата за землю входить до складу податку на майно і справляється у двох формах:

  • земельний податок;
  • орендна плата за ділянки державної чи комунальної власності.

Платниками земельного податку є:

  • власники земельних ділянок і паїв;
  • землекористувачі, які отримали землю державної чи комунальної власності у постійне користування.

Коли платники ЄП звільняються від земельного податку

Податковий кодекс передбачає, що платники єдиного податку не сплачують земельний податок, якщо ділянки використовуються безпосередньо для провадження їх господарської діяльності.

Звільнення стосується:

  • платників ЄП 1–3 груп, якщо земля використовується саме у бізнесі;
  • платників ЄП 4 групи, якщо ділянки застосовуються для сільськогосподарського товаровиробництва.

Важливе виключення

Звільнення не діє, якщо ФОП або юрособа здають землю чи нерухомість на ній:

  • в оренду,
  • найм,
  • позичку,
  • або передають в інше користування (в тому числі на умовах емфітевзису).

У таких випадках земельний податок доведеться сплачувати на загальних підставах.

