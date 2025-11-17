  1. В Украине

Кто и при каких условиях может не уплачивать земельный налог — ГНС разъяснила

10:05, 17 ноября 2025
Не уплачивать земельный налог могут плательщики единого налога, которые используют участок непосредственно для своей хозяйственной деятельности.
Плательщики единого налога — как юридические лица, так и ФЛП — при определенных условиях освобождаются от начисления и уплаты земельного налога. Об этом напоминает ГНС в Закарпатской области.

Кто вообще платит плату за землю

Плата за землю входит в состав налога на имущество и взимается в двух формах:

  • земельный налог;
  • арендная плата за участки государственной или коммунальной собственности.

Плательщиками земельного налога являются:

  • собственники земельных участков и паев;
  • землепользователи, которые получили землю государственной или коммунальной собственности в постоянное пользование.

Когда плательщики ЕН освобождаются от земельного налога

Налоговый кодекс предусматривает, что плательщики единого налога не уплачивают земельный налог, если участки используются непосредственно для ведения их хозяйственной деятельности.

Освобождение касается:

  • плательщиков ЕН 1–3 групп, если земля используется именно в бизнесе;
  • плательщиков ЕН 4 группы, если участки применяются для сельскохозяйственного товаропроизводства.

Важное исключение

Освобождение не действует, если ФЛП или юрлицо сдают землю или недвижимость на ней:

  • в аренду,
  • наем,
  • ссуду,
  • или передают в иное пользование (в том числе на условиях эмфитевзиса).

В таких случаях земельный налог придется уплачивать на общих основаниях.

