Люди більше відкриваються чатботам, якщо думають, що спілкуються з людиною — вчені

Дослідження показало, що користувачі розкривають більше особистої інформації, коли вірять, що спілкуються з людиною, навіть якщо це той самий чатбот.

Люди діляться особистою інформацією значно активніше, якщо вірять, що спілкуються не з машиною, а з людиною, навіть якщо «людина» — насправді чатбот. Про це свідчить нове дослідження, передає PsyPost.

Як працює ефект «людського представлення»

У межах експерименту 22 англомовних учасники спілкувалися з двома чатботами. Обидва працювали за однаковими сценаріями, але один був представлений як «чатбот D12», а інший — як «людський асистент Sam». Насправді це були ідентичні системи.

Чатботи ставили запитання про особисті, але нейтральні сфери — здоров’я, роботу, соціальне життя та цілі. Дослідники вимірювали, скільки інформації учасники розкривали, наскільки емоційними були їхні відповіді та як вони оцінювали взаємодію — зокрема комфорт, довіру та «людяність» співрозмовника.

Результат: учасники повідомляли більше особистої інформації та оцінювали взаємодію як більш емоційно підтримувальну, коли вважали, що говорять з людиною.

Люди реагують на контекст навіть тоді, коли не вірять у «людську» легенду

Цікавий факт: більшість учасників здогадувалася, що обидва агенти — чатботи. Але все одно поводилися по-різному, залежно від того, як чатбот був представлений.

Це означає, що очікування і спосіб подання самі по собі формують емоційне ставлення користувачів. Просте повідомлення «ви спілкуєтесь з людиною» активувало сильнішу довіру і відкритість, навіть без реальної віри в це.

«Людяний» чатбот не завжди виграє

Попри те, що учасники менше розкривалися чатботу D12, його назвали дещо дружнішим. Їхні відповіді для D12 також містили більше емоцій, позитивних і негативних. Водночас рівень довіри до обох агентів залишався приблизно однаковим.

Пояснення дослідників

Автори наголошують: мова не про обман користувачів. Ефект виник не через те, що люди вірили в «людськість» чатбота, а через саму рамку взаємодії.

Гай Лабан, доцент Університету Бен-Гуріона, пояснює: «Ми хотіли з’ясувати, чи можуть мінімальні зміни в очікуваннях — як-от ім’я або форма представлення — вплинути на те, наскільки люди відкриваються. Навіть за відсутності будь-яких візуальних чи поведінкових ознак “людськості”.»

Наслідки для психологічної допомоги та інших сфер

Чатботи все частіше використовуються в сервісах підтримки психічного здоров’я. Результати дослідження показують, що:

людяний образ може стимулювати саморозкриття та емоційне залучення;

але надмірна антропоморфізація може призвести до розчарування, якщо чатбот не відповідає очікуванням;

важливо дотримуватися прозорості та етики, особливо у взаємодії з вразливими групами.

Обмеження дослідження

Автори зазначають, що експеримент проводився на невеликій вибірці та в контрольованих умовах. Невідомо, чи проявиться ефект так само у довших або емоційно важчих розмовах.

Подальші плани

Команда дослідників планує масштабувати роботу — залучити більше учасників, тестувати чатботів у реальних сценаріях і в різних застосуваннях, зокрема з використанням LLM-агентів та робототехнічних платформ.

