Люди больше открываются чатботам, если думают, что общаются с человеком — ученые

Исследование показало, что пользователи раскрывают больше личной информации, когда верят, что общаются с человеком, даже если это тот же самый чатбот.

Люди делятся личной информацией значительно активнее, если верят, что общаются не с машиной, а с человеком, даже если «человек» — на самом деле чатбот. Об этом свидетельствует новое исследование, передает PsyPost.

Как работает эффект «человеческого представления»

В рамках эксперимента 22 англоязычных участника общались с двумя чатботами. Оба работали по одинаковым сценариям, но один был представлен как «чатбот D12», а другой — как «человеческий ассистент Sam». На самом деле это были идентичные системы.

Чатботы задавали вопросы о личных, но нейтральных сферах — здоровье, работе, социальной жизни и целях. Исследователи измеряли, сколько информации участники раскрывали, насколько эмоциональными были их ответы и как они оценивали взаимодействие — в частности комфорт, доверие и «человечность» собеседника.

Результат: участники сообщали больше личной информации и оценивали взаимодействие как более эмоционально поддерживающее, когда считали, что говорят с человеком.

Люди реагируют на контекст даже тогда, когда не верят в «человеческую» легенду

Интересный факт: большинство участников догадывались, что оба агента — чатботы. Но все равно вели себя по-разному, в зависимости от того, как чатбот был представлен.

Это означает, что ожидания и способ подачи сами по себе формируют эмоциональное отношение пользователей. Простое сообщение «вы общаетесь с человеком» активировало более сильное доверие и открытость, даже без реальной веры в это.

«Человечный» чатбот не всегда выигрывает

Несмотря на то что участники меньше раскрывались чатботу D12, его назвали несколько более дружелюбным. Их ответы для D12 также содержали больше эмоций, позитивных и негативных. В то же время уровень доверия к обоим агентам оставался примерно одинаковым.

Пояснение исследователей

Авторы подчеркивают: речь не о обмане пользователей. Эффект возник не из-за того, что люди верили в «человечность» чатбота, а из-за самой рамки взаимодействия.

Гай Лабан, доцент Университета Бен-Гуриона, объясняет: «Мы хотели выяснить, могут ли минимальные изменения в ожиданиях — например, имя или форма представления — повлиять на то, насколько люди открываются. Даже при отсутствии каких-либо визуальных или поведенческих признаков “человечности”.»

Последствия для психологической помощи и других сфер

Чатботы все чаще используются в сервисах поддержки психического здоровья. Результаты исследования показывают, что:

человеческий образ может стимулировать самораскрытие и эмоциональное вовлечение;

но чрезмерная антропоморфизация может привести к разочарованию, если чатбот не соответствует ожиданиям;

важно соблюдать прозрачность и этику, особенно во взаимодействии с уязвимыми группами.

Ограничения исследования

Авторы отмечают, что эксперимент проводился на небольшой выборке и в контролируемых условиях. Неизвестно, проявится ли эффект так же в более длительных или эмоционально сложных разговорах.

Дальнейшие планы

Команда исследователей планирует масштабировать работу — привлечь больше участников, тестировать чатботов в реальных сценариях и в различных применениях, включая использование LLM-агентов и робототехнических платформ.

