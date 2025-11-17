У судах виник дисбаланс оплати праці – РСУ розкритикувала нову систему класифікації посад держслужби

Суди опинилися в кадровому дисбалансі через нову класифікацію посад.

Рада суддів України (РСУ) повідомила про численні звернення працівників апаратів місцевих та апеляційних судів щодо проблем, які виникли після впровадження Єдиної системи класифікації посад державної служби.

Нову систему запровадили постановою Кабінету Міністрів №1409 наприкінці 2023 року, однак її практичне застосування в судах призвело до нерівності в оцінюванні та оплаті праці співробітників, вказують в РСУ.

У судах — різні грейди для однакових посад

Із 2024 року з’ясувалося, у зв’язку із запровадженням нової системи класифікації посад державної служби, у судах України виникла проблема нерівномірності віднесення посад державних службовців апаратів судів до різних професійних сімей, що призвело до неоднакової оцінки посад з однаковими назвами, рівнем складності, відповідальності та функціональним змістом.

Це призвело до того, що посади із тотожними назвами отримали різні грейди, а відтак — і різну оплату праці.

Наприклад, посаду головного спеціаліста у сім’ї №17 класифіковано як 11-й грейд, тоді як аналогічну посаду у сім’ї №24 — як 12-й. Це створює відчутний дисбаланс та викликає соціальну напругу в колективах.

За повідомленнями судів, однакові або близькі за функціями посади були віднесені одразу до кількох різних сімей — від кадрової та бухгалтерської до ІТ, діловодства чи режимно-секретного органу.

РСУ: увесь апарат суду має належати до однієї професійної сім’ї

Рада суддів нагадала, що відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» апарат суду є єдиним організаційним механізмом.

Тому всі посади працівників апарату суду за своїм функціональним змістом мають належати до професійної сім’ї №17 — «Організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження».

Наслідки помилкової класифікації вже відчутні

За оцінкою РСУ, ситуація з розмежуванням посад за різними професійними сім’ями призвела до нерівної оплати праці працівників апарату суду в системі правосуддя, які виконують подібні за змістом і складністю завдання та створила реальні ризики негативних соціально-кадрових наслідків, зокрема:

зниження моральної мотивації працівників апарату судів через відчуття несправедливості та дискримінації за рівнем оплати праці;

відтік кваліфікованих кадрів із судової системи внаслідок диспропорцій у винагороді за аналогічну працю, що вже фіксується в окремих регіонах;

ускладнення укомплектування штатів судів, особливо на посадах спеціалістів бухгалтерії, ІТ, кадрової служби, відділу матеріально-технічного забезпечення, канцелярії, режимно-секретної роботи, що призводить до збільшення навантаження на наявний персонал;

погіршення якості організаційного забезпечення здійснення правосуддя, що може вплинути на ефективність роботи судів в цілому, а також своєчасність розгляду судових справ.

Відтак, вказують в РСУ, збереження нинішнього підходу до класифікації посад апаратів судів спричинило системне зниження кількісного та якісного складу державних службовців апаратів судів, посилення дисбалансу між обсягом обов’язків і рівнем матеріального забезпечення, а отже, негативно позначилося на стабільності роботи судів та реалізації конституційного права громадян на судовий захист.

Рада суддів підкреслила, що в умовах воєнного стану, коли судова система працює в особливо складних обставинах, стабільність кадрових, організаційних і фінансових процесів у судах є ключовою умовою забезпечення конституційного права громадян на судовий захист. Тому питання методологічної правильності та єдності класифікації посад апаратів судів набуває особливої актуальності та державного значення.

Що пропонує РСУ

За результатами обговорення Рада суддів вирішила, що виходячи з функціонального змісту діяльності апарату суду відповідно до закону та Типового положення про апарат суду, усі посади працівників апаратів судів спрямовані на забезпечення організації діяльності суду та виконання функцій судочинства, а тому функціонально відповідають професійній сім’ї посад №17 «Організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження».

Крім того, РСУ звернеться до Національного агентства з питань державної служби із закликом:

забезпечити єдині підходи до класифікації посад в апаратах судів;

уніфіковано відносити всі посади працівників апаратів судів до сім’ї посад «Організаційне забезпечення виконання функцій суду, органів та установ системи правосуддя або конституційного провадження» при погодженні матеріалів про класифікацію».

