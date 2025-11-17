В судах возник дисбаланс оплаты труда – Совет судей раскритиковал новую систему классификации должностей госслужбы

Суды оказались в кадровом дисбалансе из-за новой классификации должностей.

Совет судей Украины (РСУ) сообщил о многочисленных обращениях работников аппаратов местных и апелляционных судов относительно проблем, возникших после внедрения Единой системы классификации должностей государственной службы.

Новую систему ввели постановлением Кабинета Министров №1409 в конце 2023 года, однако ее практическое применение в судах привело к неравенству в оценивании и оплате труда сотрудников, указывают в РСУ.

В судах — разные грейды для одинаковых должностей

С 2024 года выяснилось, что в связи с внедрением новой системы классификации должностей государственной службы в судах Украины возникла проблема неравномерного отнесения должностей государственных служащих аппаратов судов к разным профессиональным семьям, что привело к неодинаковой оценке должностей с одинаковыми названиями, уровнем сложности, ответственности и функциональным содержанием.

Это привело к тому, что должности с идентичными названиями получили разные грейды, а следовательно — и разную оплату труда.

Например, должность главного специалиста в семье №17 классифицирована как 11-й грейд, тогда как аналогичная должность в семье №24 — как 12-й. Это создает ощутимый дисбаланс и вызывает социальную напряженность в коллективах.

По сообщениям судов, одинаковые или близкие по функциям должности были отнесены сразу к нескольким разным семьям — от кадровой и бухгалтерской до ИТ, делопроизводства или режимно-секретного органа.

РСУ: весь аппарат суда должен принадлежать к одной профессиональной семье

Совет судей напомнил, что согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» аппарат суда является единым организационным механизмом.

Поэтому все должности работников аппарата суда по своему функциональному содержанию должны принадлежать к профессиональной семье №17 — «Организационное обеспечение выполнения функций суда или конституционного производства».

Последствия ошибочной классификации уже ощутимы

По оценке РСУ, ситуация с разделением должностей по разным профессиональным семьям привела к неравной оплате труда работников аппарата суда в системе правосудия, которые выполняют схожие по содержанию и сложности задачи, и создала реальные риски негативных социально-кадровых последствий, в частности:

снижение моральной мотивации работников аппарата судов из-за ощущения несправедливости и дискриминации по уровню оплаты труда;

отток квалифицированных кадров из судебной системы вследствие диспропорций в вознаграждении за аналогичный труд, что уже фиксируется в отдельных регионах;

осложнение укомплектования штатных расписаний судов, особенно на должностях специалистов бухгалтерии, ИТ, кадровой службы, отдела материально-технического обеспечения, канцелярии, режимно-секретной работы, что приводит к увеличению нагрузки на имеющийся персонал;

ухудшение качества организационного обеспечения осуществления правосудия, что может повлиять на эффективность работы судов в целом, а также на своевременность рассмотрения судебных дел.

Как отмечают в РСУ, сохранение нынешнего подхода к классификации должностей аппаратов судов вызвало системное снижение количественного и качественного состава государственных служащих аппаратов судов, усиление дисбаланса между объемом обязанностей и уровнем материального обеспечения, а значит, негативно сказалось на стабильности работы судов и реализации конституционного права граждан на судебную защиту.

Совет судей подчеркнул, что в условиях военного положения, когда судебная система работает в особенно сложных обстоятельствах, стабильность кадровых, организационных и финансовых процессов в судах является ключевым условием обеспечения конституционного права граждан на судебную защиту. Поэтому вопрос методологической правильности и единства классификации должностей аппаратов судов приобретает особую актуальность и государственное значение.

Что предлагает РСУ

По результатам обсуждения Совет судей решил, что исходя из функционального содержания деятельности аппарата суда в соответствии с законом и Типовым положением об аппарате суда, все должности работников аппаратов судов направлены на обеспечение организации деятельности суда и выполнение функций судопроизводства, а потому функционально соответствуют профессиональной семье должностей №17 «Организационное обеспечение выполнения функций суда или конституционного производства».

Кроме того, РСУ обратится к Национальному агентству по вопросам государственной службы с призывом:

обеспечить единые подходы к классификации должностей в аппаратах судов;

унифицированно относить все должности работников аппаратов судов к семье должностей «Организационное обеспечение выполнения функций суда, органов и учреждений системы правосудия или конституционного производства» при согласовании материалов по классификации».

