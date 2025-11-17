  1. В Україні

Коли складати податкову накладну при авансовій оплаті послуг через Google — роз’яснення

07:55, 17 листопада 2025
У разі авансу податкову накладну потрібно складати на дату фактичного списання коштів з рахунку платника ПДВ.
Стало відомо, як правильно визначити дату складання податкової накладної у разі авансової оплати електронних послуг нерезиденту — зокрема компанії Google — якщо списання коштів із корпоративної картки та списання коштів з рахунку відбуваються у різні дні.

Що каже податкова

Якщо електронні послуги надає нерезидент (Google), а отримувачем є юридична особа — резидент України, яка є платником ПДВ, то саме отримувач має нарахувати податкові зобов’язання та скласти податкову накладну.

Це робиться за правилом «першої події», визначеним у п. 187.8 ст. 187 Податкового кодексу України.

Якщо першою подією є аванс

У випадку, коли першою подією є отримання авансу за послуги Google, податкову накладну треба скласти не на дату списання коштів із картки, а на дату фактичного списання коштів з рахунку платника ПДВ у банку або в небанківського надавача платіжних послуг.

Саме ця дата вважається датою оплати електронних послуг і відповідно — датою виникнення податкових зобов’язань із ПДВ.

