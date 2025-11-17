Когда составлять налоговую накладную при авансовой оплате услуг через Google — разъяснение

В случае аванса налоговую накладную необходимо составлять на дату фактического списания средств со счёта плательщика НДС.

Стало известно, как правильно определить дату составления налоговой накладной в случае авансовой оплаты электронных услуг нерезиденту — в частности компании Google — если списание средств с корпоративной карты и списание средств со счета происходят в разные дни.

Что говорит налоговая

Если электронные услуги оказывает нерезидент (Google), а получателем является юридическое лицо — резидент Украины, которое является плательщиком НДС, то именно получатель должен начислить налоговые обязательства и составить налоговую накладную.

Это делается по правилу «первого события», определенному в п. 187.8 ст. 187 Налогового кодекса Украины.

Если первым событием является аванс

В случае, когда первым событием является получение аванса за услуги Google, налоговую накладную нужно составлять не на дату списания средств с карты, а на дату фактического списания средств со счета плательщика НДС в банке или у небанковского поставщика платежных услуг.

Именно эта дата считается датой оплаты электронных услуг и, соответственно, датой возникновения налоговых обязательств по НДС.

