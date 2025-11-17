Когда составлять налоговую накладную при авансовой оплате услуг через Google — разъяснение
Стало известно, как правильно определить дату составления налоговой накладной в случае авансовой оплаты электронных услуг нерезиденту — в частности компании Google — если списание средств с корпоративной карты и списание средств со счета происходят в разные дни.
Что говорит налоговая
Если электронные услуги оказывает нерезидент (Google), а получателем является юридическое лицо — резидент Украины, которое является плательщиком НДС, то именно получатель должен начислить налоговые обязательства и составить налоговую накладную.
Это делается по правилу «первого события», определенному в п. 187.8 ст. 187 Налогового кодекса Украины.
Если первым событием является аванс
В случае, когда первым событием является получение аванса за услуги Google, налоговую накладную нужно составлять не на дату списания средств с карты, а на дату фактического списания средств со счета плательщика НДС в банке или у небанковского поставщика платежных услуг.
Именно эта дата считается датой оплаты электронных услуг и, соответственно, датой возникновения налоговых обязательств по НДС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.