Графік відключення світла 17 листопада в Україні: буде діяти до 4 черг протягом доби

Графік відключення світла 17 листопада.

У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Графіки, які діятимуть 17 листопада:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг відключень.

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

Енергетики вказують, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

