09:03, 17 листопада 2025
Графік відключення світла 17 листопада.
Графік відключення світла 17 листопада в Україні: буде діяти до 4 черг протягом доби
У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Графіки, які діятимуть 17 листопада:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

  • з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг відключень.

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

  • з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

Енергетики вказують, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися в залежності від ситуації в енергосистемі.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

17 листопада відбуваються вибори нового очільника КЦС ВС — це вже третя спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Суддівські досьє залишаться закритими: Велика Палата ВС підтримала рішення ВККС

Верховний Суд визнав законним рішення ВККС тимчасово закрити доступ до суддівських досьє, оскільки така інформація становить реальну загрозу суддям та їхнім близьким, особливо якщо вони перебувають на окупованих територіях або служать в ЗСУ.

Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Пільги на житло та комунальні послуги: яку допомогу держава гарантує військовим та їх родинам

Огляд ключових положень законодавства про пільги та гарантії для військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих.

