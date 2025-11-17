Графік відключення світла 17 листопада в Україні: буде діяти до 4 черг протягом доби
09:03, 17 листопада 2025
Графік відключення світла 17 листопада.
У понеділок, 17 листопада, у більшості регіонів України запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
Причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі.
Графіки, які діятимуть 17 листопада:
ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ
- з 00:00 до 23:59 — від 1 до 4 черг відключень.
ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ
- з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
Енергетики вказують, що час і обсяг обмежень можуть змінюватися в залежності від ситуації в енергосистемі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.