Відключення світла в Києві та Київській області: графік на 17 листопада

07:00, 17 листопада 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 17 листопада.
У понеділок, 17 листопада, в більшості регіонів України діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

За даними Укренерго, споживачів відключатимуть у межах 1–4 черг. Обмеження також поширюватимуться на промислові підприємства.

Причиною запровадження графіків є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, у результаті яких було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Укренерго наголосили, що обсяг обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українцям рекомендують стежити за актуальними графіками відключень на офіційних сайтах своїх обленерго.

Стали відомі графіки відключень для Києва та області:

