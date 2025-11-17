  1. Общество
Отключения света в Киеве и Киевской области: график на 17 ноября

07:00, 17 ноября 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 17 ноября.
Отключения света в Киеве и Киевской области: график на 17 ноября
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины будут действовать почередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

По данным Укрээнерго, потребителей будут отключать в пределах 1–4 очередей. Ограничения также будут распространяться на промышленные предприятия.

Причиной введения графиков являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

В Укрээнерго подчеркнули, что объем ограничений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками отключений на официальных сайтах своих облэнерго.

Стали известны графики отключений для Киева и области:

