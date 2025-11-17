График отключения света 17 ноября в Украине: будет действовать до 4 очередей в течение суток

График отключения света 17 ноября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укренерго.

Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

Графики, которые будут действовать 17 ноября:

ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ

с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей отключений.

ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ

с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

Энергетики отмечают, что время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.