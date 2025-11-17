График отключения света 17 ноября в Украине: будет действовать до 4 очередей в течение суток
09:03, 17 ноября 2025
График отключения света 17 ноября.
В понедельник, 17 ноября, в большинстве регионов Украины вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщили в Укренерго.
Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре.
Графики, которые будут действовать 17 ноября:
ГРАФИКИ ПОЧАСОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
- с 00:00 до 23:59 — от 1 до 4 очередей отключений.
ГРАФИКИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ
- с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.
Энергетики отмечают, что время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
