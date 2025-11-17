  1. У світі

Данія запускає військову лотерею для дівчат: 18-річних включають до призову вперше

10:41, 17 листопада 2025
Данія розширює систему призову, подовжує термін служби та планує суттєво збільшити резерв армії на тлі зростання безпекових загроз.
Данія готується суттєво посилити оборонну систему й подвоїти кількість резервістів — для цього країна вперше включає 18-річних дівчат до призовної лотереї.

Раніше служба була обов’язковою лише для чоловіків, тепер же всі молоді жінки у віці 18 років потрапляють до загального списку призовників, а термін служби збільшується з чотирьох до одинадцяти місяців.

Як пише The Times, головна мета реформи — збільшити річну кількість новобранців із 4 тисяч до 7,5 тисяч та створити значний резерв для армії.

На думку данського уряду й значної частини громадськості, загроза з боку Росії зростає, що й стало ключовим аргументом для розширення призову.

Як працює призов у Данії

Близько свого 18-го дня народження всі юнаки та дівчата отримують лист із вимогою з’явитися на День оборони та зареєструватися у призовній службі. Ігнорування — карається штрафами від 1000 до 3000 крон, а після третьої неявки поліція супроводжує особу до пункту призову. За словами сержанта, який відповідає за процес, такі випадки трапляються щодня.

Після реєстрації потенційні призовники проходять три етапи:

  • електронний тест на логіку та математичне мислення,
  • медичний огляд,
  • витягування номера з томболи — від 1 до 36 000.

Отриманий номер визначає, чи потрапить людина на службу до 32 років. Все залежить від кількості добровольців: якщо їх не вистачає, до служби залучають тих, кому «випав» номер.

Ті, хто не бажає служити в армії, можуть попросити статус відмовника за переконаннями та пройти альтернативну службу — працювати у лікарнях, садках чи будинках для літніх людей.

Що отримують призовники

Служба триває 11 місяців і оплачується: базова зарплата та добові становлять приблизно 1400 фунтів стерлінгів щомісяця. Проживання для новобранців — безкоштовне. Молоді люди можуть відтермінувати службу до завершення навчання.

