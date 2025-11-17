Дания запускает военную лотерею для девушек: 18-летних впервые включают в призыв

Дания расширяет систему призыва, увеличивает срок службы и планирует существенно нарастить резерв армии на фоне растущих угроз безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дания готовится существенно усилить оборонную систему и удвоить количество резервистов — для этого страна впервые включает 18-летних девушек в призывную лотерею.

Ранее служба была обязательной только для мужчин, теперь же все молодые женщины в возрасте 18 лет попадают в общий список призывников, а срок службы увеличивается с четырех до одиннадцати месяцев.

Как пишет The Times, главная цель реформы — увеличить ежегодное количество новобранцев с 4 тысяч до 7,5 тысяч и создать значительный резерв для армии.

По мнению датского правительства и значительной части общества, угроза со стороны России растет, что и стало ключевым аргументом для расширения призыва.

Как работает призыв в Дании

Примерно к своему 18-летию все юноши и девушки получают письмо с требованием явиться на День обороны и зарегистрироваться в призывной службе. Игнорирование карается штрафами от 1000 до 3000 крон, а после третьей неявки полиция сопровождает человека в призывной пункт. По словам сержанта, отвечающего за процесс, такие случаи происходят ежедневно.

После регистрации потенциальные призывники проходят три этапа:

электронный тест на логику и математическое мышление,

медицинский осмотр,

вытягивание номера из томболи — от 1 до 36 000.

Полученный номер определяет, попадет ли человек на службу до 32 лет. Все зависит от количества добровольцев: если их недостаточно, на службу вызывают тех, кому «выпал» номер.

Те, кто не хочет служить в армии, могут попросить статус отказника по убеждениям и пройти альтернативную службу — работать в больницах, детских садах или домах престарелых.

Что получают призывники

Служба длится 11 месяцев и оплачивается: базовая зарплата и суточные составляют примерно 1400 фунтов стерлингов в месяц. Проживание для новобранцев — бесплатное. Молодые люди могут отложить службу до окончания обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.