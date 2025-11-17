  1. В мире

Дания запускает военную лотерею для девушек: 18-летних впервые включают в призыв

10:41, 17 ноября 2025
Дания расширяет систему призыва, увеличивает срок службы и планирует существенно нарастить резерв армии на фоне растущих угроз безопасности.
Дания запускает военную лотерею для девушек: 18-летних впервые включают в призыв
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дания готовится существенно усилить оборонную систему и удвоить количество резервистов — для этого страна впервые включает 18-летних девушек в призывную лотерею.

Ранее служба была обязательной только для мужчин, теперь же все молодые женщины в возрасте 18 лет попадают в общий список призывников, а срок службы увеличивается с четырех до одиннадцати месяцев.

Как пишет The Times, главная цель реформы — увеличить ежегодное количество новобранцев с 4 тысяч до 7,5 тысяч и создать значительный резерв для армии.

По мнению датского правительства и значительной части общества, угроза со стороны России растет, что и стало ключевым аргументом для расширения призыва.

Как работает призыв в Дании

Примерно к своему 18-летию все юноши и девушки получают письмо с требованием явиться на День обороны и зарегистрироваться в призывной службе. Игнорирование карается штрафами от 1000 до 3000 крон, а после третьей неявки полиция сопровождает человека в призывной пункт. По словам сержанта, отвечающего за процесс, такие случаи происходят ежедневно.

После регистрации потенциальные призывники проходят три этапа:

  • электронный тест на логику и математическое мышление,
  • медицинский осмотр,
  • вытягивание номера из томболи — от 1 до 36 000.

Полученный номер определяет, попадет ли человек на службу до 32 лет. Все зависит от количества добровольцев: если их недостаточно, на службу вызывают тех, кому «выпал» номер.

Те, кто не хочет служить в армии, могут попросить статус отказника по убеждениям и пройти альтернативную службу — работать в больницах, детских садах или домах престарелых.

Что получают призывники

Служба длится 11 месяцев и оплачивается: базовая зарплата и суточные составляют примерно 1400 фунтов стерлингов в месяц. Проживание для новобранцев — бесплатное. Молодые люди могут отложить службу до окончания обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дания военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]