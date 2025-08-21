Штучний інтелект навчить авто орієнтуватися без сигналу GPS — що відомо про нову систему

Система PEnG здатна визначати місцеположення транспорту з точністю до 22 метрів лише за допомогою камер.

Дослідники презентували систему PEnG, яка здатна визначати місцеположення автономних транспортних засобів із точністю до 22 метрів навіть без сигналу GPS. Результати дослідження вчених Університету Суррея опубліковані у журналі IEEE Robotics and Automation Letters.

Нова технологія може кардинально змінити навігацію безпілотних автомобілів, роботів-доставників та пошуково-рятувальних систем. Якщо нинішні методи ускладнені похибкою у сотні метрів, то PEnG скорочує її з 734 до лише 22 метрів.

Як працює PEnG

Система використовує поєднання супутникових і вуличних зображень та аналізує лише візуальні дані. Це дозволяє визначати точне місцеположення у складних умовах: у тунелях, у щільно забудованих містах на кшталт Нью-Йорка чи у віддалених районах без стабільного інтернету.

Алгоритм працює у два етапи:

спочатку обмежує пошук до конкретної вулиці;

далі уточнює координати за допомогою оцінки положення камери й напрямку її орієнтації.

Завдяки цьому навіть стандартна монокулярна камера, встановлена в більшості авто, може перетворитися на потужний інструмент навігації.

Чому це важливо

Аспірант Університету Суррея Тевіс Шор наголошує: більшість сучасних систем критично залежні від GPS, тоді як PEnG доводить, що висока точність можлива й без супутникових даних.

Керівник проекту доцент Саймон Хедфілд додає, що технологія здатна зробити автономні транспортні засоби більш надійними й стійкими у реальних умовах.

Що далі

Команда вже працює над прототипом у межах університетської грантової програми. Директор Центру зору, мови й обробки сигналів професор Адріан Гілтон підкреслює, що цей підхід у штучному інтелекті має практичну користь і спрямований на вирішення реальних проблем.

