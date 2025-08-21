Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Штучний інтелект навчить авто орієнтуватися без сигналу GPS — що відомо про нову систему

23:31, 21 серпня 2025
Система PEnG здатна визначати місцеположення транспорту з точністю до 22 метрів лише за допомогою камер.
Штучний інтелект навчить авто орієнтуватися без сигналу GPS — що відомо про нову систему
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дослідники презентували систему PEnG, яка здатна визначати місцеположення автономних транспортних засобів із точністю до 22 метрів навіть без сигналу GPS. Результати дослідження вчених Університету Суррея опубліковані у журналі IEEE Robotics and Automation Letters.

Нова технологія може кардинально змінити навігацію безпілотних автомобілів, роботів-доставників та пошуково-рятувальних систем. Якщо нинішні методи ускладнені похибкою у сотні метрів, то PEnG скорочує її з 734 до лише 22 метрів.

Як працює PEnG

Система використовує поєднання супутникових і вуличних зображень та аналізує лише візуальні дані. Це дозволяє визначати точне місцеположення у складних умовах: у тунелях, у щільно забудованих містах на кшталт Нью-Йорка чи у віддалених районах без стабільного інтернету.

Алгоритм працює у два етапи:

  • спочатку обмежує пошук до конкретної вулиці;
  • далі уточнює координати за допомогою оцінки положення камери й напрямку її орієнтації.

Завдяки цьому навіть стандартна монокулярна камера, встановлена в більшості авто, може перетворитися на потужний інструмент навігації.

Чому це важливо

Аспірант Університету Суррея Тевіс Шор наголошує: більшість сучасних систем критично залежні від GPS, тоді як PEnG доводить, що висока точність можлива й без супутникових даних.

Керівник проекту доцент Саймон Хедфілд додає, що технологія здатна зробити автономні транспортні засоби більш надійними й стійкими у реальних умовах.

Що далі

Команда вже працює над прототипом у межах університетської грантової програми. Директор Центру зору, мови й обробки сигналів професор Адріан Гілтон підкреслює, що цей підхід у штучному інтелекті має практичну користь і спрямований на вирішення реальних проблем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект технології ШІ авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва