Искусственный интеллект научит авто ориентироваться без сигнала GPS – что известно о новой системе

Система PEnG способна определять местоположение транспорта с точностью до 22 метров только с помощью камер.

Иллюстративное фото из открытых источников

Исследователи представили систему PEnG, которая способна определять местоположение автономных транспортных средств с точностью до 22 метров даже без сигнала GPS. Результаты исследования ученых Университета Суррея опубликованы в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.

Новая технология может кардинально изменить навигацию беспилотных автомобилей, роботов-доставщиков и поисково-спасательных систем. Если нынешние методы осложнены погрешностью в сотни метров, то PEnG сокращает ее с 734 до всего лишь 22 метров.

Как работает PEnG

Система использует сочетание спутниковых и уличных изображений и анализирует только визуальные данные. Это позволяет определять точное местоположение в сложных условиях: в тоннелях, в плотно застроенных городах вроде Нью-Йорка или в отдаленных районах без стабильного интернета.

Алгоритм работает в два этапа:

сначала ограничивает поиск до конкретной улицы;

далее уточняет координаты с помощью оценки положения камеры и направления ее ориентации.

Благодаря этому даже стандартная монокулярная камера, установленная в большинстве авто, может превратиться в мощный инструмент навигации.

Почему это важно

Аспирант Университета Суррея Тевис Шор подчеркивает: большинство современных систем критически зависят от GPS, тогда как PEnG доказывает, что высокая точность возможна и без спутниковых данных.

Руководитель проекта доцент Саймон Хедфилд добавляет, что технология способна сделать автономные транспортные средства более надежными и устойчивыми в реальных условиях.

Что дальше

Команда уже работает над прототипом в рамках университетской грантовой программы. Директор Центра зрения, языка и обработки сигналов профессор Адриан Хилтон подчеркивает, что этот подход в искусственном интеллекте имеет практическую пользу и направлен на решение реальных проблем.

