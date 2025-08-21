Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких буде регулювати Міноборони.

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13420 про Defence City. Реєстр підприємств-резидентів Defence City буде вести Міноборони.

Ці підприємства-резиденти Defence City отримають:

- податкові пільги:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування

звільнення від земельного податку

звільнення від податку на нерухомість

звільнення від екологічного податку

- спрощення митних процедур

- спрощений експортний контроль для товарів військового призначення (без отримання повноважень)

- можливість встановлення Нацбанком особливостей валютного нагляду та валютних операцій

- підтримка у процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК.

Вимоги до резидентів Defence City, процедури та підстави надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю будуть регулюватися Законом «Про національну безпеку України».

Крім пільг законопроект до другого читання передбачає обмеження публічного доступу до усіх даних цих підприємств в електронних реєстрах.

Відповідно до нього Кабміну доручать у місячний строк затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City.

Прикінцеві положення Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнюються нормою про те, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Дефенс Сіті, зокрема, це буде стосуватися даних з:

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державного земельного кадастру

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

Державного реєстру України промислових зразків

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки тощо – та інших визначених Кабміном публічних електронних реєстрів щодо таких резидентів.

Тобто, перелік реєстрів, в яких не можна буде знайти відповідні дані про такі підприємства, не є вичерпним.

Також буде передбачено, що резиденти Дефенс Сіті, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, оприлюднюють таку звітність протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або не пізніше 30 днів після припинення статусу резидента Дефенс Сіті.

У період дії воєнного стану отримані органами державної статистики та іншими виробниками офіційної статистики дані фінансової звітності резидентів Дефенс Сіті не поширюються.

Раніше «Судово-юридична газета» описувала деталі законопроекту про Defence City, прийнятого в першому читанні.

Автор: Наталя Мамченко

