Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13420 о Defence City. Реестр предприятий-резидентов Defence City будет вести Минобороны.

Эти предприятия-резиденты Defence City получат:

- налоговые льготы:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождение от земельного налога;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога;

- упрощение таможенных процедур;

- упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения разрешений);

- возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций;

- поддержка в процессе релокации и повышение защищенности производственных мощностей ОПК (оборонно-промышленного комплекса).

Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и утраты этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться Законом «О национальной безопасности Украины».

Помимо льгот, законопроект ко второму чтению предусматривает ограничение публичного доступа ко всем данным этих предприятий в электронных реестрах.

В соответствии с ним Кабмину поручат в месячный срок утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City.

Заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» дополняются нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Defence City, в частности, это будет касаться данных из:

Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;

Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

Государственного земельного кадастра;

Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины;

Государственного реестра Украины промышленных образцов;

Государственного реестра свидетельств Украины на торговые марки и т.д. — и других определенных Кабмином публичных электронных реестров, касающихся таких резидентов.

То есть, перечень реестров, в которых нельзя будет найти соответствующие данные о таких предприятиях, не является исчерпывающим.

Также будет предусмотрено, что резиденты Defence City, которые в соответствии с законодательством обязаны обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, обнародуют такую отчетность в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или не позднее 30 дней после прекращения статуса резидента Defence City.

В период действия военного положения полученные органами государственной статистики и другими производителями официальной статистики данные финансовой отчетности резидентов Defence City не распространяются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали законопроекта о Defence City, принятого в первом чтении.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.