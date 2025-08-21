Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13420 о Defence City. Реестр предприятий-резидентов Defence City будет вести Минобороны.
Эти предприятия-резиденты Defence City получат:
- налоговые льготы:
- упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения разрешений);
- возможность установления Нацбанком особенностей валютного надзора и валютных операций;
- поддержка в процессе релокации и повышение защищенности производственных мощностей ОПК (оборонно-промышленного комплекса).
Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и утраты этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться Законом «О национальной безопасности Украины».
Помимо льгот, законопроект ко второму чтению предусматривает ограничение публичного доступа ко всем данным этих предприятий в электронных реестрах.
В соответствии с ним Кабмину поручат в месячный срок утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City.
Заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» дополняются нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Defence City, в частности, это будет касаться данных из:
То есть, перечень реестров, в которых нельзя будет найти соответствующие данные о таких предприятиях, не является исчерпывающим.
Также будет предусмотрено, что резиденты Defence City, которые в соответствии с законодательством обязаны обнародовать финансовую отчетность вместе с соответствующими аудиторскими отчетами, обнародуют такую отчетность в течение 3 месяцев после прекращения или отмены военного положения или не позднее 30 дней после прекращения статуса резидента Defence City.
В период действия военного положения полученные органами государственной статистики и другими производителями официальной статистики данные финансовой отчетности резидентов Defence City не распространяются.
Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала детали законопроекта о Defence City, принятого в первом чтении.
Автор: Наталя Мамченко
