ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Європейський Союз та США зробили важливий крок до зміцнення торговельних відносин, узгодивши спільну заяву, яка описує деталі нової торговельної угоди. Вона може знизити тарифи на європейські автомобілі вже найближчими тижнями та відкрити нові можливості для торгівлі сталлю, алюмінієм та іншими товарами. Про це повідомляє Bloomberg.

Ключові моменти угоди

Зниження тарифів на автомобілі: США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції. Це особливо важливо для Німеччини, яка у 2024 році експортувала до США автомобілі та автозапчастини на суму $34,9 млрд.

Тарифи на інші товари: США також знизять тарифи на європейські літаки, їх деталі, дженерики, деякі природні ресурси (наприклад, корку), а також на фармацевтику, напівпровідники та деревину, встановивши для них максимальний тариф у 15%.

Сталь та алюміній: Сторони розглядають можливість співпраці щодо введення квот на сталь та алюміній, щоб захистити свої ринки від надвиробництва та забезпечити стабільні поставки. Це відступ від колишніх планів США, де тарифи на метали становили 50%.

Цифрова торгівля: ЄС та США домовилися усувати необґрунтовані бар'єри в цифровій торгівлі. ЄС зобов'язався не вводити плату за використання мереж та пом'якшити вимоги до вуглецевих зборів і корпоративної звітності, щоб не обмежувати трансатлантичну торгівлю.

Інвестиції та закупівлі: ЄС планує інвестувати $600 млрд у стратегічні сектори США, включно з фармацевтикою та напівпровідниками, а також закупити американські енергоресурси (газ, нафту, ядерні продукти) на $750 млрд до 2028 року.

Крім того, ЄС має намір закупити військове обладнання та чипи для штучного інтелекту на $40 млрд.

Угода стала продовженням попередньої домовленості, оголошеної місяць тому. Вона відображає підхід адміністрації президента США Дональда Трампа, який спочатку робить гучні заяви про угоди, а потім допрацьовує деталі. Трамп назвав цю угоду «великою угодою» на зустрічі з лідерами, включно з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Для ЄС зниження тарифів на автомобілі — важливий крок, особливо для таких країн, як Німеччина, які залежать від експорту. Однак виконання зобов'язань ЄС, таких як закупівлі енергоресурсів або інвестиції, викликає питання щодо практичної реалізації.

Угода вимагає від ЄС законодавчих кроків для виконання своїх зобов'язань, що може зайняти час через необхідність узгодження між 27 країнами блоку. Проте, зниження тарифів на автомобілі може набути чинності вже найближчими тижнями, якщо ЄС оперативно представить відповідний законопроект.

Ця угода — крок до зміцнення економічних зв'язків між США та ЄС, але її успіх залежатиме від того, як обидві сторони виконають свої обіцянки.

Автор: Наталя Мамченко

