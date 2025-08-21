ЕС и США договорились о торговом соглашении — Вашингтон может снизить тарифы на европейские автомобили взамен на уступки европейцев

США готовы снизить тарифы на импорт европейских автомобилей с 27,5% до 15%, как только ЕС представит законопроект о снижении своих тарифов на американские промышленные товары, а также предоставит льготный доступ для американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский Союз и США сделали важный шаг к укреплению торговых отношений, согласовав совместное заявление, которое описывает детали нового торгового соглашения. Оно может снизить тарифы на европейские автомобили уже в ближайшие недели и открыть новые возможности для торговли сталью, алюминием и другими товарами. Об этом сообщает Bloomberg.

Ключевые моменты соглашения

Снижение тарифов на автомобили: США готовы снизить тарифы на импорт европейских автомобилей с 27,5% до 15%, как только ЕС представит законопроект о снижении своих тарифов на американские промышленные товары, а также предоставит льготный доступ для американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции. Это особенно важно для Германии, которая в 2024 году экспортировала в США автомобили и автозапчасти на сумму $34,9 млрд.

Тарифы на другие товары: США также снизят тарифы на европейские самолеты, их детали, дженерики (генерические лекарства), некоторые природные ресурсы (например, пробку), а также на фармацевтику, полупроводники и древесину, установив для них максимальный тариф в 15%.

Сталь и алюминий: Стороны рассматривают возможность сотрудничества по введению квот на сталь и алюминий, чтобы защитить свои рынки от перепроизводства и обеспечить стабильные поставки. Это отступление от прежних планов США, где тарифы на металлы составляли 50%.

Цифровая торговля: ЕС и США договорились устранять необоснованные барьеры в цифровой торговле. ЕС обязался не вводить плату за использование сетей и смягчить требования к углеродным сборам и корпоративной отчетности, чтобы не ограничивать трансатлантическую торговлю.

Инвестиции и закупки: ЕС планирует инвестировать $600 млрд в стратегические секторы США, включая фармацевтику и полупроводники, а также закупить американские энергоресурсы (газ, нефть, ядерные продукты) на $750 млрд до 2028 года.

Также ЕС намерен закупить военное оборудование и чипы для искусственного интеллекта на $40 млрд.

Соглашение стало продолжением предварительной договоренности, объявленной месяц назад. Оно отражает подход администрации президента США Дональда Трампа, который сначала делает громкие заявления о сделках, а затем дорабатывает детали. Трамп назвал это соглашение «большой сделкой» на встрече с лидерами, включая президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Для ЕС снижение тарифов на автомобили — важный шаг, особенно для стран вроде Германии, зависящих от экспорта.

Однако выполнение обязательств ЕС, таких как закупки энергоресурсов или инвестиции, вызывает вопросы о практической реализации.

Соглашение требует от ЕС законодательных шагов для выполнения своих обязательств, что может занять время из-за необходимости согласования между 27 странами блока. Тем не менее, снижение тарифов на автомобили может вступить в силу уже в ближайшие недели, если ЕС оперативно представит соответствующий законопроект.

Это соглашение — шаг к укреплению экономических связей между США и ЕС, но его успех будет зависеть от того, как обе стороны выполнят свои обещания.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.