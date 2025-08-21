Суд призначив покарання жителю Житомирщини, який у 2019 році зґвалтував та пограбував перехожу

33-річного чоловіка судили за насильство та пограбування, скоєні у 2019 році.

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок 33-річному чоловіку, який в лютому 2019 року напав на перехожу, зґвалтував та пограбував її. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловіка засудили до 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

Він вже мав кілька судимостей, у тому числі за аналогічні злочини — зґвалтування та правопорушення, пов’язані з наркотиками.

У лютому 2019 року він напав на жінку, яка поверталася з роботи додому. Зловмисник застосував фізичну силу та, подолавши опір потерпілої, душив її до втрати свідомості, а потім вчинив насильство та пограбував: відібрав золоті прикраси та два мобільні телефони.

Обвинувачений визнав провину лише частково — за кількома епізодами крадіжок. Утім, його причетність до всіх інкримінованих злочинів була доведена під час судового розгляду. За окремими злочинами — крадіжкою та ухиленням від адміннагляду чоловіка звільнили від покарання у зв’язку з закінченням строків давності.

Варто зазначити, що чоловік вчиняв злочини у той час, коли у суді вже було інше кримінальне провадження щодо нього. Згодом йому як підозрюваному суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави.

Заставу було сплачено, але чоловік порушив встановлені судом зобов’язання, не з’являвся у судові засідання, відтак понад три роки перебував у розшуку. Враховуючи це, суд ухвалив спрямувати заставу у дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в установленому законом порядку ( справа № 274/5940/18).

