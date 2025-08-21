Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд призначив покарання жителю Житомирщини, який у 2019 році зґвалтував та пограбував перехожу

22:54, 21 серпня 2025
33-річного чоловіка судили за насильство та пограбування, скоєні у 2019 році.
Суд призначив покарання жителю Житомирщини, який у 2019 році зґвалтував та пограбував перехожу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок 33-річному чоловіку, який в лютому 2019 року напав на перехожу, зґвалтував та пограбував її. Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловіка засудили до 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

Він вже мав кілька судимостей, у тому числі за аналогічні злочини — зґвалтування та правопорушення, пов’язані з наркотиками.

У лютому 2019 року він напав на жінку, яка поверталася з роботи додому. Зловмисник  застосував фізичну силу та, подолавши опір потерпілої, душив її до втрати свідомості, а потім вчинив насильство та пограбував: відібрав золоті прикраси та два мобільні телефони.  

Обвинувачений визнав провину лише частково — за кількома епізодами крадіжок. Утім, його причетність до всіх інкримінованих злочинів була доведена під час судового розгляду. За окремими злочинами — крадіжкою та ухиленням від адміннагляду чоловіка звільнили від покарання у зв’язку з закінченням строків давності.

Варто зазначити, що чоловік вчиняв злочини у той час, коли у суді вже було інше кримінальне провадження щодо нього. Згодом йому як підозрюваному суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави.

Заставу було сплачено, але чоловік порушив встановлені судом зобов’язання, не з’являвся у судові засідання, відтак понад три роки перебував у розшуку. Враховуючи це, суд ухвалив спрямувати заставу у дохід держави.

Вирок може бути оскаржений в установленому законом порядку ( справа № 274/5940/18).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд пограбування насильство вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва