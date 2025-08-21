Суд назначил наказание жителю Житомирщины, который в 2019 году изнасиловал и ограбил прохожую

33-летнего мужчину судили за насилие и ограбления, совершенные в 2019 году.

Бердичевский горрайонный суд объявил приговор 33-летнему мужчине, который в феврале 2019 года напал на прохожую, изнасиловал и ограбил ее. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы.

У него уже было несколько судимостей, в том числе за аналогичные преступления — изнасилование и правонарушения, связанные с наркотиками.

В феврале 2019 года он напал на женщину, возвращавшуюся с работы домой. Злоумышленник применил физическую силу и, преодолев сопротивление потерпевшей, душил ее до потери сознания, а затем совершил насилие и ограбил: отобрал золотые украшения и два мобильных телефона.

Обвиняемый признал вину лишь частично — по нескольким эпизодам воровства. Впрочем, его причастность ко всем инкриминируемым преступлениям была доказана в ходе судебного разбирательства. За отдельными преступлениями — кражей и уклонением от администрации мужчину освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Следует отметить, что мужчина совершал преступления в то время, когда в суде уже было другое уголовное производство по нему. Впоследствии ему как подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога.

Залог был уплачен, но мужчина нарушил установленные судом обязательства, не являлся в судебные заседания, более трех лет находился в розыске. Учитывая это, суд принял решение направить залог в доход государства.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке (дело №274/5940/18).

