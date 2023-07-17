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  1. В Украине

На Киевщине провели профилактическую беседу с мужчиной, который оставил двух собак закрытыми в авто

11:46, 17 июля 2023
Граждан призвали не оставлять животных в закрытых автомобилях во время жары.
На Киевщине провели профилактическую беседу с мужчиной, который оставил двух собак закрытыми в авто
Источник фото: Патрульная полиция Киевской области
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На Киевщине в Борисполе неравнодушная гражданка увидела двух собак, закрытых в авто. Женщина обратилась к полицейским.

Охранники порядка прибыли на место и связались с владельцем автомобиля.

«Мужчина объяснил, что отошел на несколько минут в магазин. Патрульные провели профилактическую беседу с гражданином относительно недопущения жестокого обращения с животными и предупредили об ответственности за такие действия», - сообщили в полиции.

Граждан призывают не оставлять животных в закрытом авто, ведь это безумная опасность. Особенно в жару, когда температура воздуха высокая, а салон в считанные минуты становится удушающим.

Как мы рассказывали, мир переживает самую жаркую неделю за всю историю наблюдений.

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