На Киевщине провели профилактическую беседу с мужчиной, который оставил двух собак закрытыми в авто

Граждан призвали не оставлять животных в закрытых автомобилях во время жары.

Источник фото: Патрульная полиция Киевской области

На Киевщине в Борисполе неравнодушная гражданка увидела двух собак, закрытых в авто. Женщина обратилась к полицейским.

Охранники порядка прибыли на место и связались с владельцем автомобиля.

«Мужчина объяснил, что отошел на несколько минут в магазин. Патрульные провели профилактическую беседу с гражданином относительно недопущения жестокого обращения с животными и предупредили об ответственности за такие действия», - сообщили в полиции.

Граждан призывают не оставлять животных в закрытом авто, ведь это безумная опасность. Особенно в жару, когда температура воздуха высокая, а салон в считанные минуты становится удушающим.

Как мы рассказывали, мир переживает самую жаркую неделю за всю историю наблюдений.

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