На Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет: фото и видео

Оккупанты говорят, что «произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры».

На Крымском мосту раздались взрывы. Оккупанты говорят о "чрезвычайном событии" и 2 погибших.

На мосту возникли километровые пробки. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост и "в целях безопасности выбирать альтернативный маршрут через новые регионы". Он говорит, что "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры".

Пока известно, что один из пролетов моста обрушился.

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