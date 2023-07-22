В Украине заработало бесплатное приложение для психологической поддержки ветеранов

Приложение содержит полезные контакты, информацию и является полностью анонимным.

Источник фото: Rubryka.com

В Украине создали приложение «База», с помощью которого ветераны смогут бесплатно получить психологическую поддержку. Мобильное приложение является анонимным и им можно воспользоваться в любое время без непосредственного контакта с другими людьми, – сообщили разработчики из ОО «Свободный выбор», пишет SPRAVDI.

Приложение имеет кризисную кнопку, функция которой – помочь урегулировать свое состояние, когда «накрывает». Также в приложении есть список полезных для ветеранов контактов.

В приложении собраны материалы о: тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках, вине и найти инструменты, как работать с этим.

Отмечается, что «База» не является заменой психотерапии. Это шанс лучше понять свое состояние и способ предоставить себе первичную психологическую помощь.

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