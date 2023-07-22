Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Председатель ГСА Алексей Сальников разоблачен на подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Верховный Суд ищет профессионалов для работы в аппарате Суда – нужны помощники судей, аналитики, специалисты по коммуникациям

В Верховном Суде также планируют сформировать кадровый резерв, а затем отбирать специалистов для работы в Суде.

Рада расширит перечень определений, которые можно обжаловать в административном судопроизводстве

Парламент примет закон, позволяющий обжаловать в административном судопроизводстве определенный вид определений, которые сейчас не подлежат обжалованию.

Высший совет правосудия получит право рассматривать жалобы на судей, но не сможет его реализовать

Предлагается предусмотреть условие для возобновления рассмотрения жалоб на судей Высшим советом правосудия.

Протоколы, составленные НАПК, должен рассматривать только ВАКС — НАПК

Агентство по вопросам предотвращения коррупции хочет получить статус участника процесса в делах о составленных ним протоколах.

  1. В Украине

В Украине заработало бесплатное приложение для психологической поддержки ветеранов

15:49, 22 июля 2023
Приложение содержит полезные контакты, информацию и является полностью анонимным.
В Украине заработало бесплатное приложение для психологической поддержки ветеранов
Источник фото: Rubryka.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине создали приложение «База», с помощью которого ветераны смогут бесплатно получить психологическую поддержку. Мобильное приложение является анонимным и им можно воспользоваться в любое время без непосредственного контакта с другими людьми, – сообщили разработчики из ОО «Свободный выбор», пишет SPRAVDI.

Приложение имеет кризисную кнопку, функция которой  помочь урегулировать свое состояние, когда «накрывает». Также в приложении есть список полезных для ветеранов контактов.

В приложении собраны материалы о: тревоге, последствиях легкой черепно-мозговой травмы, хронической боли, злости, плохом сне, депрессии, навязчивых мыслях, панических атаках, вине и найти инструменты, как работать с этим.

Отмечается, что «База» не является заменой психотерапии. Это шанс лучше понять свое состояние и способ предоставить себе первичную психологическую помощь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду