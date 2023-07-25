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  1. В Україні

Як зробити КТ безоплатно – пояснення МОЗ

21:00, 25 липня 2023
КТ можна зробити за направленням лікаря або за умови перебування у стаціонарі.
Як зробити КТ безоплатно – пояснення МОЗ
Джерело фото: Медіскан
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Зробити компʼютерну томографію безоплатно можна за направленням сімейного чи лікуючого лікаря, якщо в цьому дійсно є потреба, – повідомляє МОЗ.

КТ можна зробити у закладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу та мають потрібне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Дізнатись адресу та контакти найближчої лікарні, в якій безоплатно роблять КТ, можна в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, або на сайті НСЗУ, обравши аналітичну панель «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Далі у фільтрі «Населений пункт» обрати місто, а у фільтрі «Група послуг» – «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах».

Однак якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то всі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу в лікарні, куди його госпіталізували (за умови наявності необхідного обладнання).

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