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Смертельна ДТП на блокпосту в Києві, в якій загинув солдат: водію повідомили про підозру

17:41, 25 липня 2023
Поліцейські підготували клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві, в якій загинув солдат: водію повідомили про підозру
Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua
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Опівночі проти 25 липня водій автомобіля «Фольксваген» в Києві скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України та протаранив ще дві автівки. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському на великій швидкості скоїв наїзд на двох бійців Національної Гвардії України, після протаранив ще дві автівки, в одній з яких перебував військовий» - розповіли правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок ДТП загинув 49-річний солдат, а його товариш потрапив до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Водія автомобіля затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевірили на стан алкогольного сп’яніння приладом «Драгер».

Слідчі столичної поліції за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські підготували клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі проводять досудове розслідування та призначили відповідні експертизи, аби встановити усі обставини трагічної автопригоди.

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