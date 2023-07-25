LVMH став спонсором Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року

Виробник люксових товарів інвестує в подію 150 млн євро.

Джерело фото: LVMH

Найбільший світовий виробник люксових товарів Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) став спонсором Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Власник Louis Vuitton вкладає 150 мільйонів євро (166 мільйонів доларів) в Олімпійські та Паралімпійські ігри, що є найбільшим спонсорським зобов’язанням будь-якої компанії.

LVMH приєднується до списку преміальних партнерів, до якого входять телекомунікаційний оператор Orange SA, Air France-KLM і бакалійний магазин Carrefour SA.

Деякі бренди LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE вже були офіційними партнерами світових змагань, зокрема годинникар Hublot, який був офіційним хронометристом Чемпіонату світу з футболу. Однак це перше спонсорство люксового конгломерату, який очолює Бернар Арно — друга найбагатша людина світу після Ілона Маска.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.