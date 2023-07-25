Володимир Зеленський підписав Закон про еАкциз – що він передбачає

Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок Дія, перевірити алкоголь та цигарки і визначити — перед ним легальний продукт чи ні.

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Президент Володимир Зеленський підписав Закон про еАкциз. Як зазначають у Мінцифри, це один із найбільш антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю.

Він передбачає впровадження електронної акцизної марки замість паперової, а також створення цифрової системи еАкциз, яка дозволить відстежувати товари й розвинути чесні та прозорі правила ведення бізнесу у сфері алкогольної та тютюнової продукції.

«Впровадження системи еАкциз забезпечить прозорий механізм контролю за обігом підакцизних товарів й унеможливить продаж тютюнових виробів та алкоголю з підробленими акцизними марками. Усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції фіксуватимуться в електронній системі. Це на 15% збільшить надходження до бюджету від сплати акцизного податку», - пояснюють у Мінцифри.

Кожен товар матиме електронну акцизну марку — двовимірний DataMatrix-код. Він візуально майже не відрізняється від QR-коду, проте містить набагато більше даних. Споживач зможе зчитати код на продукції через застосунок Дія, перевірити алкоголь та цигарки і визначити — перед ним легальний продукт чи ні.

У разі, якщо виявиться, що товар нелегальний, споживачі зможуть сповістити про це контрольні державні органи через Дію.

Також через DataMatrix-код можна дізнатися деталі про продукт: назву, виробника, місце виробництва, магазин, де продається товар, код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку, статус електронної акцизної марки.

єАкциз почне діяти в Україні з січня 2026 року.

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