На Буковині ліквідовано одразу два канали незаконного переправлення призовників через держкордон

Викрито дві схеми вивезення чоловіків призовного віку до Румунії.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Двоє чоловіків з Чернівецького району та жителька Тернопільщини оргнізували «бізнес» по незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Двоє жителів Чернівецького району налагодили канал незаконно переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Їх викрили правоохоронці під час спроби за 3700 євро та 6000 доларів забезпечити незаконний перетин державного кордону України з Румунією двом військовозобов’язаним.

Також протиправну схему одержання прибутку від незаконного перетину держкордону організувала жителька Тернопільщини – громадянка рф, яка має посвідку на постійне проживання в Україні. За 5000 євро та 18100 доларів жінка «допомагала» чотирьом громадянам України призовного віку потрапити до Румунії.

Групі осіб повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинів особи.

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