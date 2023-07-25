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  1. В Україні

Правоохоронці перевірять всі тендери та закупівлі з відбудови на Київщині

16:25, 25 липня 2023
Якщо будуть виявлені факти зловживань – відповідатимуть усі причетні, незалежно від статусу та посад, наголосив начальник КОВА Руслан Кравченко.
Правоохоронці перевірять всі тендери та закупівлі з відбудови на Київщині
Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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Начальник КОВА Руслан Кравченко ініціює перевірку правоохоронцями всіх тендерів та закупівель з відбудови інфраструктури Київщини. За його словами, процес відбудови області неможливий без відкритості, публічності та підзвітності.

«Має бути перевірена кожна громада, кожний замовник, кожний підрядник, які реалізовували та реалізують проєкти відновлення, та процес здійснення технічного нагляду. До аналізу ситуації також закликаю долучитися Державну аудиторську службу, Держказначейство, Антимонопольний комітет, Рахункову палату, департамент регулювання держзакупівель Мінекономіки», - написав Кравченко.

Усі дії правоохоронців відбуватимуться за всебічної підтримки обладміністрації.

Також начальник ОВА зазначив, що доручив структурним підрозділам Київської ОВА на вимогу органів правопорядку та контролю надавати всі необхідні для оперативного розслідування документи.

«Будуть виявлені факти зловживань – відповідатимуть усі причетні, незалежно від статусу та посад. Збитки, нанесені державі, в разі встановлення таких фактів, теж доведеться відшкодовувати. Як начальник Київської обласної військової адміністрації максимально сприятиму цьому», - наголосив Кравченко.

Крім того, було ініційовано створення координаційної ради за участю іноземних фахівців, які здійснюватимуть нагляд за використанням коштів на відновлення та якістю відбудови.

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