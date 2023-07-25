Правоохранители проверят все тендеры и закупки по восстановлению на Киевщине

Если будут обнаружены факты злоупотреблений – будут отвечать все причастные, независимо от статуса и должностей, подчеркнул начальник КОВА Руслан Кравченко.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Начальник КОВА Руслан Кравченко инициирует проверку правоохранителями всех тендеров и закупок по восстановлению инфраструктуры Киевщины. По его словам, процесс восстановления области невозможен без открытости, публичности и подотчетности.

«Должна быть проверена каждая община, каждый заказчик, каждый подрядчик, которые реализуровали и реализируют проекты восстановления, и процесс осуществления технического надзора. К анализу ситуации также призываю присоединиться Государственную аудиторскую службу, Госказначейство, Антимонопольный комитет, Счетную палату, департамент регулирования госзакупок Минэкономики», - написал Кравченко.

Все действия правоохранителей будут проходить при всесторонней поддержке обладминистрации.

Также начальник ОВА отметил, что поручил структурным подразделениям Киевской ОВА по требованию органов правопорядка и контроля предоставлять все необходимые для оперативного расследования документы.

«Будут обнаружены факты злоупотреблений – будут отвечать все причастные, независимо от статуса и должностей. Ущерб, нанесенный государству, в случае установления таких фактов тоже придется возмещать. Как начальник Киевской областной военной администрации буду максимально содействовать этому», - подчеркнул Кравченко.

Кроме того, было инициировано создание координационного совета с участием иностранных специалистов, которые будут осуществлять надзор за использованием средств на восстановление и качеством отстройки.

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