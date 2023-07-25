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  1. В Украине

Передача автомобиля по доверенности: возникает ли налогооблагаемый доход

23:01, 25 июля 2023
Поскольку по факту нотариального удостоверения договора доверенность не происходит переход собственности от доверителя к поверенному, то нет обстоятельств для налогообложения при передаче автомобиля поверенному.
Передача автомобиля по доверенности: возникает ли налогооблагаемый доход
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Государственная налоговая служба в Житомирской области сообщает, что согласно ст. 1000 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями, по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности доверителя.

То есть, непосредственно по факту нотариального удостоверения договора поручения, например права пользования или распоряжения движимым имуществом, не происходит переход права собственности на объект от поверенного к доверителю и не возникает обстоятельств для налогообложения (нет объекта налогообложения налогом на доходы физических лиц). В случае передачи права пользования и распоряжения имуществом физическим лицом – собственником имущества (доверителем) на основании поручения другому лицу право собственности на имущество остается неизменным, то есть не осуществляется отчуждение имущества, и право распоряжения собственностью остается за доверителем – собственником. Для того чтобы произошло изменение собственности, необходимым условием является совершение оговоренной сделки поверенным лицом в соответствии с содержанием поручения или содержанием договора доверенности (ст. 1003 ГКУ).

Таким образом, поскольку по факту нотариального удостоверения договора поручение права пользования или распоряжения движимым имуществом не происходит переход собственности на объект от доверителя к поверенному, то нет обстоятельств для налогообложения при передаче движимого имущества.

Однако в случае отчуждения движимого имущества поверенным лицом (происходит переход права собственности) налогообложение дохода, полученного доверителем от такого отчуждения, осуществляется в порядке, определенном ст. 173 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

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