Как сообщить ГНС об имеющихся электронных подписях работников: разъяснение

Для предоставления права подписи электронных документов работникам, налогоплательщик уведомляет о таких лиц ГНС путем направления сообщения о предоставлении информации о КЭП по установленной форме.

Государственная налоговая служба в Запорожской области отмечает, что согласно абзацу первого пункта 42.6 статьи 42 НКУ электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с НКУ, законами Украины от 22 мая 2003 года № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте 2 верительные услуги» без заключения соответствующего договора.

Порядок обмена электронными документами налогоплательщика и контролирующего органа утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику (абзац десятый пункта 42.6 статьи 42 НКУ).

Пунктом 2 раздела ІІ Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557 определено, что автор (плательщик) создает электронные документы в сроки и в соответствии с порядком, определенным законодательством для соответствующих документов в электронной и бумажной форме. электронной подписи и печати (при наличии), руководствуясь Порядком №557.

Для предоставления права подписи электронных документов другим лицам, которым делегировано право подписи, автор (плательщик) уведомляет о таких лицах контролирующий орган, на учете в котором состоит автор (плательщик), путем направления сообщения о предоставлении информации о квалифицированной электронной подписи в электронном виде по форме согласно приложению 1 к Порядку № 537 № 557 (пун 5).

Пунктом 4 раздела ІІІ Порядка № 557 предусмотрено, в частности, что в Уведомление вносится информация о подписчике (подписчике), которому (которым) предоставляется право подписи электронных документов.

Первая квитанция, формируемая по результатам указанного в пункте 7 раздела II Порядка № 557 автоматизированной проверки Уведомления, направляется автору (плательщику) в течение двух часов с момента его получения контролирующим органом, в противном случае – в течение первых двух часов следующего операционного дня.

Вторая квитанция формируется автоматически и является подтверждением о принятии или уведомлением о непринятии в контролирующем органе уведомления.

Сообщение может быть направлено через: информационно-телекоммуникационную систему «Электронный кабинет», программное обеспечение «Специализированное клиентское программное обеспечение для формирования и представления отчетности в «Единое окно представления электронной отчетности» или другое программное обеспечение, используемое плательщиком.

Вход в Электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через официальный веб-портал ГНС. Работа в частной части электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.

В разделе "Введение отчетности" частной части (личного кабинета) Электронного кабинета необходимо создать документ по форме J1391103 (для юридических лиц) или F1391103 (для физических лиц).

При заполнении реквизитов Сообщение, в частности, указывается:

текущая дата и порядковый номер;

наименование (или фамилию, имя, отчество (при наличии) для физических лиц) автора (плательщика);

код ЕГРПОУ/регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии), номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте.

В табличную часть Сообщения вносится информация:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица, которому предоставляется право подписи электронных документов;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии), номер паспорта для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте;

должность физического лица, которому делегировано право подписи электронных документов;

тип подписи: Директор/Бухгалтер/Подпись налоговых накладных/Печать/Технологический сертификат/Уполномоченное лицо;

инициалы и фамилия руководителя;

должность, инициалы и фамилия исполнителя и контактный телефон.

При этом в поле «Исполнитель» при заполнении Уведомления указывается лицо, КЭП которого наложено на сформированное Уведомление.

Для недопущения ошибок при заполнении сообщения на панели инструментов необходимо нажать кнопку «Проверка».

При отсутствии ошибок активируется кнопка Подписать.

На сформированное Уведомление первыми накладываются КЭП всех лиц, включенных в Уведомление, в порядке очередности их внесения в Уведомление, после них – КЭП руководителя и последним – квалифицированная электронная печать (при наличии) (абзац первый пункта 4 раздела ІІІ Порядка № 557).

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