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  1. В мире

Турцию снова всколыхнули землетрясения

19:28, 25 июля 2023
Два землетрясения с промежутком около 3 часов произошли в районе Аданы.
Турцию снова всколыхнули землетрясения
Источник фото: KGB.UA Journal
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Сразу два землетрясения произошли в Турции. Первый магнитудой 5,5 произошел в 8:44 утра, а второй магнитудой 4,4 – в 10:57, – сообщает Daily Sabah.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной турецкой провинции Адана в 8:44 утра по местному времени (5:44 утра по Гринвичу). Эпицентр находился в Козанском районе города. По данным AFAD, землетрясение произошло на глубине 11,27 километра. Отмечается, что землетрясение ощущалось в центре города и близлежащих районах. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших нет.

И это примерно через пять с половиной месяцев после двух разрушительных землетрясений, повлиявших на огромную часть юго-восточного региона страны и унесших жизни не менее 50 000 человек.

После подземных толчков землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Османия и Мерсин.

Следующий подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в том же районе Аданы в 10:57 утра (7:57 GMT).

Профессор Орхан Татар, руководитель отдела по снижению рисков AFAD, в своем заявлении после землетрясения отметил, что землетрясение магнитудой 5,5 может рассматриваться как толчок мощных толчков в центре Кахраманмараш в начале февраля.

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Турция землетрясение
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