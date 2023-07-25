Турцию снова всколыхнули землетрясения

Два землетрясения с промежутком около 3 часов произошли в районе Аданы.

Источник фото: KGB.UA Journal

Сразу два землетрясения произошли в Турции. Первый магнитудой 5,5 произошел в 8:44 утра, а второй магнитудой 4,4 – в 10:57, – сообщает Daily Sabah.

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной турецкой провинции Адана в 8:44 утра по местному времени (5:44 утра по Гринвичу). Эпицентр находился в Козанском районе города. По данным AFAD, землетрясение произошло на глубине 11,27 километра. Отмечается, что землетрясение ощущалось в центре города и близлежащих районах. По предварительным данным, значительных разрушений и пострадавших нет.

И это примерно через пять с половиной месяцев после двух разрушительных землетрясений, повлиявших на огромную часть юго-восточного региона страны и унесших жизни не менее 50 000 человек.

После подземных толчков землетрясение ощущалось в соседних провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Османия и Мерсин.

Следующий подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в том же районе Аданы в 10:57 утра (7:57 GMT).

Профессор Орхан Татар, руководитель отдела по снижению рисков AFAD, в своем заявлении после землетрясения отметил, что землетрясение магнитудой 5,5 может рассматриваться как толчок мощных толчков в центре Кахраманмараш в начале февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.