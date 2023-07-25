На Буковине на получении €40 000 разоблачен начальник следственного отделения райуправления полиции

По данным следствия, полицейский требовал и получил от гражданки 40 тыс. евро за решение вопроса о закрытии в отношении нее уголовного производства и непривлечении ее к уголовной ответственности.

На получении неправомерной выгоды разоблачено и сообщено о подозрении начальнику следственного отделения Черновицкого РУП ГУ НП в Черновицкой области (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«По данным следствия, полицейский требовал и получил от гражданки 40 тыс. евро за решение вопроса о закрытии в отношении нее уголовного производства и непривлечении ее к уголовной ответственности.

Правоохранители задержали начальника отделения в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 30 тыс. евро. Ранее он получил еще 10 тыс. евро взятки», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 2 млн грн. Решается вопрос об отстранении его от должности.

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