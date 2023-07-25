На Буковині на одержанні €40 000 викрито начальника слідчого відділення райуправління поліції

За даними слідства, поліцейський вимагав та отримав від громадянки 40 тис євро за вирішення питання про закриття стосовно неї кримінального провадження та непритягнення її до кримінальної відповідальності.

На одержанні неправомірної вигоди викрито та повідомлено про підозру начальнику слідчого відділення Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За даними слідства, поліцейський вимагав та отримав від громадянки 40 тис євро за вирішення питання про закриття стосовно неї кримінального провадження та непритягнення її до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали начальника відділення в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 30 тис євро. Раніше він отримав ще 10 тис євро хабаря», — йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 2 млн грн. Вирішується питання про відсторонення його від посади.

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