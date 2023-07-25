Кабмін провів засідання – які рішення ухвалили 25 липня

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю».

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 25 липня, Кабінет Міністрів України провів засідання.

Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю». Законопроектом, серед іншого, пропонується визначити вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, що підлягають/не підлягають декларуванню, а також заборонити передачу цивільними особами вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, отриманої або задекларованої, іншим особам, крім передачі органам Національної поліції України. Також передбачено заборону цивільним особам носити, зберігати, перевозити, застосовувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, відомості про які відсутні у реєстрах і базах даних Міністерства внутрішніх справ України, чи які не задекларовані в органах Національної поліції України, на території, де не ведуться активні бойові дії тощо.

– Внесено зміни до Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами. Передбачено погодження державним секретарем Міністерства закордонних справ України проектів вказівок та технічних завдань для участі делегацій України, Кабінету Міністрів України, відомчих делегацій та представників України, Кабінету Міністрів України, державних органів у заходах міжнародного характеру.

– Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка. Поширено дію Порядку на надання громадським обʼєднанням національних меншин (спільнот) фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

– Передбачено спрямування кредитних коштів в сумі 37 млн. 600 тис. євро, які надходять відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок, акціонерному товариству «Українська залізниця», Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію проекту за новою бюджетною програмою «Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця». Затверджено Порядок використання зазначених коштів.

– Відновлено реалізацію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами - землевпорядниками, запровадженого постановою КМУ від 29.12.2021 N 1438. Установлено особливості реалізації пілотного проекту під час воєнного стану в Україні та протягом місяця з дня його припинення чи скасування, але не пізніше ніж до 31.12.2023. Внесено зміни до Порядку реалізації пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами - землевпорядниками та вимог щодо проведення моніторингу виконання сертифікованими інженерами - землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів, а також до Порядку оскарження рішень про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, прийнятих сертифікованими інженерами - землевпорядниками в межах пілотного проекту, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2021 N 1438.

– Внесено зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством розвитку туризму. У пункті 5 Критеріїв, замість Держтуризму визначено уповноваженим органом на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням субʼєктами господарювання ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності Державне агентство розвитку туризму, що відповідає Положенню про Державне агентство розвитку туризму України.

– Внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Змінами забезпечено запровадження автоматизованого обміну інформацією Пенсійним фондом України з Відомчою інформаційною системою ДМС. Уточнено відомості щодо надання Пенсійному фонду України від Мінʼюсту інформації про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені та смерть, а також щодо перебування осіб в місцях позбавлення /обмеження волі та в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України.

– Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 3 млрд. 556 млн. 18,76 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для будівництва та відновлення обʼєктів інфраструктури, житлових будинків та споруд. Затверджено перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються за рахунок коштів, та обсяги коштів для їх фінансового забезпечення. Визначено напрями, за якими будуть виділятися кошти Фонду, та умови щодо їх використання.

– Внесено зміну до постанови КМУ від 31.05.2022 N 643 «Деякі питання управління обʼєктами державної власності на період воєнного стану». Установлено, що положення пункту 1 цієї постанови (щодо непроведення на період дії воєнного стану конкурсного відбору керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки) не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

– Внесено зміни до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки. Розширено перелік видів спорту для державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча- Заспа» із статусом бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, а саме, додано такі види спорту як веслування академічне, веслування на байдарках і каное.

– Затверджено Порядок виготовлення та обліку номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації. Порядком визначено процедуру провадження субʼєктами господарювання (їх філіями чи відокремленими підрозділами) діяльності з виготовлення, видачі та обліку номерних знаків для транспортних засобів. Дія Порядку поширюється на всіх субʼєктів господарювання незалежно від форми власності та організаційно-правової форми (їх філії чи відокремлені підрозділи), які за зверненням власників зареєстрованих у встановленому порядку транспортних засобів або їх уповноважених представників здійснюють виготовлення номерних знаків.

– Внесено зміни до плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки з метою реалізації та актуалізації основних завдань державної політики розвитку галузі штучного інтелекту у сфері публічного управління. Визначено Держстат та Мінцифри відповідальними виконавцями заходу з технологічного забезпечення збирання, збереження, оброблення, аналізу та поширення інформації для проведення аналізу та оцінки ефективності системи публічного управління, уточнено строки та індикатори виконання заходу.

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