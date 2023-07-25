Туреччину знову сколихнули землетруси

Два землетруси з проміжком близько 3 годин сталися в районі Адани.

KGB.UA Journal

Одразу два землетруси сталися у Туреччині. Перший магнітудою 5,5 стався о 8:44 ранку, а другий магнітудою 4,4 – о 10:57, – повідомляє Daily Sabah.

Землетрус магнітудою 5,5 стався у південній турецькій провінції Адана о 8:44 ранку за місцевим часом (5:44 ранку за Гринвічем). Епіцентр знаходився в Козанському районі міста. За даними AFAD, землетрус стався на глибині 11,27 кілометра. Зазначається, що землетрус відчувався в центрі міста та прилеглих районах. За попередніми даними, значних руйнувань та постраждалих немає.

І це приблизно через п'ять з половиною місяців після двох руйнівних землетрусів, які вплинули на величезну частину південно-східного регіону країни та забрали життя щонайменше 50 000 людей.

Після підземних поштовхів землетрус відчувався в сусідніх провінціях Діярбакир, Ґазіантеп, Османіє та Мерсін.

Наступний підземний поштовх магнітудою 4,4 стався в тому ж районі Адани о 10:57 ранку (7:57 GMT).

Професор Орхан Татар, керівник відділу зниження ризиків AFAD, у своїй заяві після землетрусу зазначив, що землетрус магнітудою 5,5 може розглядатися як поштовх потужних поштовхів у центрі Кахраманмараш на початку лютого.

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