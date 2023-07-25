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  1. В Україні

Передача автомобіля за довіреністю: чи виникає оподаткований дохід

23:01, 25 липня 2023
Оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення не відбувається перехід власності від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі автомобіля повіреному.
Передача автомобіля за довіреністю: чи виникає оподаткований дохід
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Державна податкова служба в Житомирській області повідомляє, що відповідно до ст. 1000 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV із змінами та доповненнями, за договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

Тобто, безпосередньо за фактом нотаріального посвідчення договору доручення, наприклад, права користування чи розпорядження рухомим майном, не відбувається перехід права власності на об’єкт від повіреного до довірителя та не виникає обставин для оподаткування (немає об’єкта оподаткування податком на доходи фізичних осіб). У разі передачі права користування та розпорядження майном фізичною особою - власником майна (довірителем) на підставі доручення іншій особі право власності на майно залишається незмінним, тобто не здійснюється відчуження майна, і право розпорядження власністю залишається за довірителем - власником. Для того щоб відбулася зміна власності, необхідною умовою є вчинення обумовленого правочину повіреною особою відповідно до змісту доручення чи змісту договору довіреності (ст. 1003 ЦКУ).

Таким чином, оскільки за фактом нотаріального посвідчення договору доручення права користування чи розпорядження рухомим майном не відбувається перехід власності на об’єкт від довірителя до повіреного, то не має обставин для оподаткування при передачі рухомого майна.

Однак, у разі відчуження рухомого майна повіреною особою (відбувається перехід права власності) оподаткування доходу, отриманого довірителем від такого відчуження здійснюється у порядку, визначеному ст. 173 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

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