На Буковине ликвидировано сразу два канала незаконной переправки призывников через госграницу

Разоблачены две схемы вывоза мужчин призывного возраста в Румынию.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Двое мужчин из Черновицкого района и жительница Тернопольской области организовали «бизнес» по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу, – сообщает Офис Генерального прокурора.

Двое жителей Черновицкого района наладили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Их разоблачили правоохранители при попытке за 3700 евро и 6000 долларов обеспечить незаконное пересечение государственной границы Украины с Румынией двум военнообязанным.

Также противоправную схему получения прибыли от незаконного пересечения госграницы организовала жительница Тернопольской области – гражданка россии, которая имеет вид на постоянное проживание в Украине. За 5000 евро и 18100 долларов женщина «помогала» четырем гражданам Украины призывного возраста попасть в Румынию.

Группа лиц сообщила о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Следствие продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлениям лица.

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