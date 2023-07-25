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  1. В Украине

Владимир Зеленский подписал Закон об еАкцизе – что он предусматривает

16:44, 25 июля 2023
Потребитель сможет считать код на продукции через приложение Дія, проверить алкоголь и сигареты и определить – перед ним легальный продукт или нет.
Владимир Зеленский подписал Закон об еАкцизе – что он предусматривает
Изображение: freepik.com
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон об еАкцизе. Как отмечают в Минцифры, это один из наиболее антикоррупционных законов в области контроля над оборотом табака и алкоголя.

Он предполагает внедрение электронной акцизной марки вместо бумажной, а также создание цифровой системы еАкциз, которая позволит отслеживать товары и развить честные и прозрачные правила ведения бизнеса в сфере алкогольной и табачной продукции.

«Внедрение системы еАкциз обеспечит прозрачный механизм контроля за оборотом подакцизных товаров и сделает невозможной продажу табачных изделий и алкоголя с поддельными акцизными марками. Все операции по перевозке, хранению, продаже каждой единицы продукции будут фиксироваться в электронной системе. Это на 15% увеличит поступление в бюджет от уплаты акцизного налога», – объясняют в Минцифры.

Каждый товар будет иметь электронную акцизную марку – двухмерный DataMatrix-код. Он визуально почти не отличается от QR-кода, однако содержит гораздо больше данных. Потребитель сможет считать код на продукции через приложение Дія, проверить алкоголь и сигареты и определить – перед ним легальный продукт или нет.

В случае, если окажется, что товар нелегален, потребители смогут известить об этом контрольные государственные органы через Дію.

Также через DataMatrix-код можно узнать детали продукта: название, производителя, место производства, магазин, где продается товар, код маркировки, который можно сверить с нанесенным на марку, статус электронной акцизной марки.

еАкциз начнет действовать в Украине с января 2026 года.

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