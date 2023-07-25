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LVMH стал спонсором Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года

17:06, 25 июля 2023
Производитель люксовых товаров инвестирует в событие 150 млн евро.
LVMH стал спонсором Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года
Источник фото: LVMH
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Крупнейший мировой производитель люксовых товаров Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) стал спонсором Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Владелец Louis Vuitton вкладывает 150 миллионов евро (166 миллионов долларов) в Олимпийские и Паралимпийские игры, что является самым большим спонсорским обязательством любой компании.

LVMH присоединяется к списку премиальных партнеров, включающему телекоммуникационный оператор Orange SA, Air France-KLM и бакалейный магазин Carrefour SA.

Некоторые бренды LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE уже были официальными партнерами мировых соревнований, в частности часовщик Hublot, являвшийся официальным хронометристом Чемпионата мира по футболу. Однако это первое спонсорство люксового конгломерата, который возглавляет Бернар Арно, второй самый богатый человек мира после Илона Маска.

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