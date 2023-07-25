Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Стало известно, какие общественные организации сформируют новый состав Общественного совета добропорядочности

Третий в истории состав ОСД сформируют 16 общественных организаций, а членами ОСД будут общественные деятели и журналисты.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о возобновлении декларирования

У чиновников будет 3 месяца на подачу электронных деклараций, если проект поддержат во втором чтении.

Глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал о тенденциях к большей гибкости обменного курса

Способность Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость благодаря международной помощи заметно усилилась, и в дальнейшем ожидается переход к большей гибкости обменного курса.

Управлять Службой судебной охраны временно будет Павел Трясун

Высший совет правосудия возложил исполнение обязанностей председателя Службы судебной охраны на Павла Трясуна.

Верховная Рада приняла закон об отборе судей Конституционного Суда с участием международных экспертов

Парламент принял закон о новых правилах конкурса в Конституционный Суд Украины, в котором примут участие даже представители Венецианской комиссии.

  1. В Украине

Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб солдат: водителю сообщили о подозрении

17:41, 25 июля 2023
Полицейские подготовили ходатайство в суд относительно избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб солдат: водителю сообщили о подозрении
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В полночь против 25 июля водитель автомобиля «Фольксваген» в Киеве совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины и протаранил еще два автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на проспекте Берестейском на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный» - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в результате ДТП погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

Водителя автомобиля задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверили на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер».

Следователи столичной полиции по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

В настоящее время полицейские подготовили ходатайство в суд относительно избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи проводят досудебное расследование и назначили соответствующие экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагического автопроисшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду