Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб солдат: водителю сообщили о подозрении

В полночь против 25 июля водитель автомобиля «Фольксваген» в Киеве совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины и протаранил еще два автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
«23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на проспекте Берестейском на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный» - рассказали правоохранители.
Сообщается, что в результате ДТП погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.
Водителя автомобиля задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверили на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер».
Следователи столичной полиции по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
В настоящее время полицейские подготовили ходатайство в суд относительно избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следователи проводят досудебное расследование и назначили соответствующие экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагического автопроисшествия.
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