Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, в котором погиб солдат: водителю сообщили о подозрении

Полицейские подготовили ходатайство в суд относительно избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В полночь против 25 июля водитель автомобиля «Фольксваген» в Киеве совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины и протаранил еще два автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«23-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на проспекте Берестейском на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины, после протаранил еще два автомобиля, в одном из которых находился военный» - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в результате ДТП погиб 49-летний солдат, а его товарищ попал в больницу с травмами разной степени тяжести. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

Водителя автомобиля задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверили на состояние алкогольного опьянения прибором «Драгер».

Следователи столичной полиции по согласованию с Киевской городской прокуратурой сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

В настоящее время полицейские подготовили ходатайство в суд относительно избрания фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи проводят досудебное расследование и назначили соответствующие экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагического автопроисшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.