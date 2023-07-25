Как сделать КТ бесплатно – объяснение Минздрава

КТ можно сделать по направлению врача или при условии пребывания в стационаре.

Источник фото: Медискан

Сделать компьютерную томографию бесплатно можно по направлению семейного или лечащего врача, если в этом действительно есть потребность, – сообщает Минздрав.

КТ можно сделать в заведениях, подписавших договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеющих необходимое оборудование и возможности для проведения обследования.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, в которой бесплатно делают КТ, можно у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 или на сайте НСЗУ, выбрав аналитическую панель «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий». Затем в фильтре «Населенный пункт» выбрать город, а в фильтре «Группа услуг» – «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях».

Однако если пациент находится на лечении в стационаре, все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в больнице, куда его госпитализировали (при наличии необходимого оборудования).

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