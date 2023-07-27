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  1. В Украине

Нардепу Юрию Аристову, который отдыхал на Мальдивах, сообщено о подозрении

19:42, 27 июля 2023
Отмечено, что для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу.
Нардепу Юрию Аристову, который отдыхал на Мальдивах, сообщено о подозрении
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Служба безопасности и Государственное бюро расследований собрали доказательную базу на народного депутата Юрия Аристова, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на Мальдивы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор уведомил нардепа о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

«Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах.

Для нелегального выезда за пределы Украины он внес ложные сведения в официальные документы для выезда за границу. В частности, относительно срока, цели и страны «служебной командировки» народного избранника.

По данным следствия, в июле этого года депутат с рабочим визитом уехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives», — говорится в сообщении.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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Ранее Арахамия сообщил, что членство Юрия Аристова во фракции может быть приостановлено.

Также Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов составляет мандат народного депутата.

Кроме того, СБУ заявила, что Аристов использовал ложные документы для выезда за границу.

А еще 27 июля Рада прекратила полномочия депутата от «Слуги Народа» Юрия Аристова.

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