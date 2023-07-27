Рада припинила повноваження депутата від «Слуги Народу» Юрія Арістова

Відставку Юрія Арістова підтримали 320 депутатів.

Під час засідання 27 липня Верховна Рада припинила депутатські повноваження народного депутата України Юрія Арістова.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна Рада України постановляє:

Припинити достроково повноваження народного депутата України Арістова Юрія Юрійовича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга Народу», у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

«За» проголосували 320 депутатів.

Раніше Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов складає мандат народного депутата.

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